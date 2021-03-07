Водоканал Севастополя решил в стихотворной форме отчитываться о проделанной работе

Севастополь, 7 марта. Водоканал Севастополя в феврале 2021 года начал вести собственную страницу в Facebook, чтобы горожане были в курсе всех событий учреждения. Например, на ней рассказывают, где проводится ремонт сетей водоснабжения и в какое время не будет воды в том или ином районе. Пока непонятно, что же в этом особенного, ведь многие ведомства и учреждения контактируют с местными жителями в соцсетях.

Интересно в этом случае то, что отчет о проделанной работе публикуется на странице Facebook водоканала Севастополя в стихотворной форме. Вот несколько примеров.

«Будет от ливневки толк, коль прочистим мы лоток! А еще колодцев пять, и не устанем повторять: не бросайте туда ветки, тряпки, памперсы, салфетки. Уж забили сильно их, всем хороших выходных!»

«Чтоб трубу здесь заменить, нам пришлось вручную рыть. Пусть боится нас работа, с ней мы справились в два счета. Будет жить теперь приятно абонентам с Благодатной!»

«На Пожарова сегодня водовод переключили, абоненты точно в срок в краны воду получили. Провели работы ночью — меньше неудобств для вас, и теперь подрядчик сможет демонтировать байпас».

Жители Севастополя были удивлены такому креативному подходу к работе, поэтому некоторые комментарии, в том числе со словами благодарности, они тоже иногда публикуют в стихотворной форме. Кроме того, многие севастопольцы признались, что до этого не знали, насколько у сотрудников водоканала сложная работа. Однако после увиденных фотографий люди начали называть их героями и настоящими мужчинами.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Севастополь переезжает так много россиян, что в городе-герое решили принять новый генеральный план.