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Основатель школы красоты заявила, что западные мужчины красивее русских

Основатель школы красоты заявила, что западные мужчины красивее русских

Западные мужчины отличаются от русских степенью ухоженности, объяснила основатель Школы красоты и моделинга ABC MODUS Анастасия Яковлева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Западные мужчины, безусловно, красивее наших, если основываться на моем опыте. Я много где была и видела. Западные мужчины следят за собой. Я не вижу ничего плохого в том, что мужчина за собой следит. Вопрос в мере. Но, если мужчина начинает красить ногти красным цветом и надевать юбки — это перебор. Если мужчина занимается спортом, делает тот же маникюр в разумных пределах, то что в этом плохого? Это очень здорово. Лично мне такие мужчины очень нравятся, потому что они всегда хорошо выглядят, они подтянуты. Дело даже не в какой-то внешней данности, потому что себя можно создать», — считает Яковлева.

При этом, по мнению основательницы школы красоты, русские женщины, да и вообще славянки, гораздо красивее жительниц большинства стран мира. Помимо них, Яковлева посчитала красивыми бразильянок и филиппинок.

«В России, безусловно, очень красивые женщины. И если говорить про соотношение красоты, я соглашусь с тем, что у нас красивые женщины, которые следят за собой. Если сравнивать с западной культурой, то мы просто их обошли в этом вопросе. С мужчинами немного все не так», — считает Яковлева.

Основатель школы красоты заявила, что западные мужчины красивее русских

При этом, по мнению главы школы ABC MODUS, любые внешние данные можно растерять не только с возрастом, но, элементарно, «распустившись» и перестав за собой следить. Над красотой нужно трудиться ежедневно, считает она.

«Мне всегда смешно, когда мне говорят, что «у меня хорошая фигура исключительно из-за генетики». Нет, нужно работать над собой, постоянно «пахать» над своей внешностью определенное количество времени», — считает Яковлева.

Ранее ФАН рассказывал, что актриса Наталья Рудова упрекнула людей, которые составляют мнение о человеке только по внешности, и призвала в своем блоге отказаться от «удобного мышления».

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