Иосиф Пригожин раскрыл, как Сергей Соседов навязывает детям свою ориентацию

Своим появлением в эфире телевизионных каналов и поведением музыкальный критик Сергей Соседов навязывает детям свою ориентацию. Таким мнением в беседе с ФАН поделился муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал заявление критика о том, что звездные дети не должны участвовать в народных шоу, потому что известные родители могут помочь своим отпрыскам добиться успеха.

«Он имеет в виду, что знаменитости могут оказывать давление. Интересно, и на кого же это? Сегодня руководители теле- и радиоканалов решают гораздо больше, чем известные папа и мама. Нужно уметь анализировать информацию и логично рассуждать. Иметь свою точку зрения можно, озвучивать ее тоже можно, но нельзя лишать человека права выступать или заниматься творчеством, выбрать свою жизнь», — сообщил Иосиф Пригожин.

Кроме того, Иосиф Пригожин выразил возмущение идеей такой преграды на пути отпрысков, желающих пойти по стопам родных.

«То есть геем можно быть, а династию продолжить нельзя?! Ничего, что он навязывает детям свой образ жизни? Я не хочу нигде видеть этого манерного мерзавца, в том числе и по телевизору. Я не хочу видеть фриков, а меня заставляют. Посмотрите на его манеру поведения. Мальчик живет с мамой. Сколько ему уже лет? У него нет продолжения рода. Когда он умрет, после него, к счастью, ничего не останется. Вот поэтому он и против династий», — предположил продюсер.

В завершение он обратил внимание на еще одно обстоятельство.

«Посмотрите на европейских лидеров. У них нет детей, поэтому они против появления новых поколений детей», — резюмировал собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о том, как сломали его сына Арсения.