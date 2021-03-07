Большунов может получить серебро в марафоне на ЧМ после дисквалификации Клебо

Оберстдорф, 7 марта. Российский лыжник Александр Большунов может завоевать серебряную медаль в мужском масс-старте на ЧМ после дисквалификации Йоханнеса Клебо за неспортивное поведение.

Жюри дисквалифицировало Йоханнеса Клебо за инцидент на финише мужского марафона, который прошел на ЧМ по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Норвежец задел рукой Александра Большунова, после чего россиянин поставил палку себе между ног и сломал ее.

После завершения гонки Россия подала протест. Теперь не исключено, что Большунов станет серебряным призером гонки. Норвегия после дисквалификации Клебо также подала протест. Пока он рассматривается, результаты марафона остаются без изменений.