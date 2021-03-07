Nokia готовит специальный смартфон для любителей гейминга

Токио, 7 марта. Специальный смартфон для любителей видеоигр выпустит компания Nokia. Новый гаджет японского производителя получит название G10.

Согласно данным инсайдерского ресурса NokiaPowerUser, устройство будет строго ориентировано под игры. В Сети его уже замечали под маркировкой ТА-1334.

Смартфон получит 6,4-дюймовый экран, восьмиядерную SoC, а также четверную камеру с главным датчиком и разрешением 48 Мп. О готовящемся релизе смартфона свидетельствует и то, что он был замечен в каталоге одного из российских онлайн-магазинов.

Компания Redmi начала принимать предзаказы на новый ноутбук RedmiBook Pro 15. Как сообщалось ранее, впервые его представили в феврале в Китае.