Политолог Карасев объяснил, почему Киев не решился воевать с Россией за Крым

Киев, 7 марта. Известный украинский политолог Вадим Карасев заявил, что в 2014 году Киев получил приказ из Вашингтона не сопротивляться России в Крыму из-за риска войны.

Как отметил эксперт, соответствующее решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины, учитывая рекомендации западных партнеров и боеспособность ВСУ, передает «Экономика Сегодня».

Политолог добавил, что в 2014 году Киев не смог бы получить военную поддержку США и НАТО, а Вашингтон, учитывая риск войны с Россией, был вынужден приказать Украине сдать Крым.

«Американцы сказали, что не надо. Это точно. Знаете, почему? Как только мы бы дернулись там, оказав вооруженное сопротивление, у России были бы все основания идти дальше – на Херсон, Николаев и так далее. Им надо было до Приднестровья», — уверен Карасев.

На сегодняшний день ситуация принципиально не изменилась. Боеспособность украинской армии вызывает здоровые сомнения, несмотря на присутствие на Украине западных инструкторов, поставки оружия и амуниции от США и стран ЕС. В случае войны с Россией у Украины никаких шансов на победу нет. Запад, скорей всего, выберет роль наблюдателя и не станет вмешиваться в происходящее.

«У нас как сейчас, армия сильная по сравнению с 2014 годом? Мы можем сегодня идти прямой войной? Нам западные партнеры говорят: не дергайтесь, мы не хотим воевать. А семь лет назад армия вообще была другой. Сейчас есть Силы спецопераций, Главное управление разведки. Но мы не можем позволить себе индивидуальную горячую войну с Россией», - подчеркнул Карасев.

Политолог в эфире телеканала «НАШ» считает, что уверенности в поддержке Запада у Киева нет. Также Карасев добавил, что России не нужна военная победа. Если бы это было не так, Украина потерпела бы военное поражение еще во время Евромайдана.

Как отметил ранее экс-председатель Верховной рады Александр Турчинов, украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года.