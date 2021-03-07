Россиянам назвали лучшие гаджеты, которые подойдут для подарка на 8 Марта

Москва, 7 марта. Приятным дополнением к традиционным цветам и сладостям в качестве подарка на Международный женский день станут интересные гаджеты.

Порадовать женщину можно, подарив ей на праздник беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro, которые названы лучшим товаром в этой категории. Девайс обладает системой шумоподавления и качественного звука. Хорошим бонусом будет приемлемая стоимость товара. Также в подарок можно приобрести iPhone 12, который признан телефоном с лучшей камерой на рынке.

Бюджетным и полезным презентом будет фен Xiaomi Mi Ionic Hairdryer. Он не только сушит волосы, но и увлажняет их благодаря встроенному конденсатору. Девушке на праздник можно вручить Honor MagicWatch 2 42 mm с корпусом в золотом цвете. Часы будут одновременно полезным подарком и стильным украшением. Кроме того, популярным продуктом на рынке являются умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2. Они показывают вес и общее состояние организма.

До этого стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 Марта в этом году. В среднем мужчины намерены вложить 3000 рублей в покупку презентов и 2700 рублей потратить на букеты.