Жительница Пензы хотела обмануть полицию и попалась на удочку мошенника

Пенза, 7 марта. При попытке смухлевать на сдаче экзамена по вождению для получения водительских прав 22-летняя жительница Пензенской области лишилась 28 тысяч рублей. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе регионального УМВД.

Как стало известно ФАН, девушка сильно сомневалась в своих способностях, отчего решила воспользоваться услугами сомнительного инструктора, которого нашла в социальных сетях. За денежное вознаграждение он обещал оказать помощь в получении водительского удостоверения. В ходе переписки мужчина попросил доверчивую горожанку перевести на его карту 28 тысяч рублей, что и было произведено. После совершения операции лже-инструктор перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — уточнили в УМВД.

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