В Букингемском дворце уверены, что принц Гарри объявил войну

Лондон, 7 марта. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили войну королевской семье. Такое мнение выразили в Букингемском дворце, сообщает британская газета Sunday Times.

Источники уверяют, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл допустили критические высказывания в адрес королевской семьи. Они прозвучат в интервью Опре Уинфри, которое готовится к выходу.

По словам источника издания в Букингемском дворце, все члены королевской семьи намерены с достоинством молча перенести любые высказывания. При этом не исключается ответ, если будут озвучены обвинения в адрес конкретных лиц.

«Ответ будет сильно зависеть от того, на кого будет обращена критика — на королевскую семью или на людей. Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди. Королевская семья не ведет войны, ее ведут Сассекские», — отметил источник Sunday Times.

Предстоящее интервью Гарри и Меган Маркл еще не вышло, но уже наделало немало шума. В Букингемском дворце опасаются высказываний голливудской актрисы по поводу отношений принца Уильяма с его супругой Кейт Миддлтон.