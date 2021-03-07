Галкин показал, какой сюрприз устроили Пугачевой поклонники под стенами замка

Москва, 7 марта. Поклонники певицы Аллы Пугачевой приехали к стенам ее замка в подмосковной деревне Грязь, чтобы поздравить с первым воскресеньем весны.

Супруг Примадонны, юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram, что первое весеннее воскресенье — это праздник, придуманный его женой. Фанаты исполнительницы решили устроить ей сюрприз в этот день. Общение Пугачевой с почитателями юморист снял на видео.

«Спасибо большое, ребята, за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника!» — написал шоумен.

Примадонна вышла к фанатам и разговаривала с ними со стены замка. Она рассказала, что в придуманный ею праздник можно загадывать желания.

«Всегда метель метет в этот день, и можно загадывать желания. Начнем с вас тогда... Нужно попросить силы небесные позволить озвучить ваши приказания, ваши разрешения. Это не мы разрешаем, это они разрешают», — сказала Пугачева.

После этого фанаты певицы прокричали, что они «разрешают весну». Кроме того, поклонники перепели для Примадонны один из ее шлягеров и рассказали, что специально приехали из разных городов России.

«Алла Пугачева — бог наш и кумир! Она своим искусством завоевала мир!» — прокричали преданные почитатели творчества исполнительницы.

Максим Галкин уже поздравил подписчиц с придуманным Примадонной праздником. Юморист пояснил, что первое воскресенье весны символизирует любовь, обновление и возрождение.