18 мирных жителей погибли в результате взрыва в сирийской провинции Хама

Дамаск, 7 марта. В результате взрывов нескольких мин, оставленных боевиками на дороге в сирийской провинции Хама, погибли 18 человек.

По данным новостного агентства SANA, инцидент произошел в районе Саламия. На снаряды, спрятанные у обочины проезжей части, наехали два автобуса. При взрывах погибли 18 человек, еще трое получили ранения. Все раненые доставлены в Национальную больницу города Саламия. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

Сирийская Арабская Армия (САА) объявила о полном освобождении Хамы от террористов в 2018 году. Тогда правительственные силы уничтожили большое количество штабов незаконных бандформирований, захватили их оружие и начали процесс разминирования освобожденных территорий.

Однако боевики, покидавшие эти земли, оставляли за собой мины и самодельные взрывные устройства (СВУ), которые прятали в городах, деревнях и сельскохозяйственных угодьях, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданам, вернувшимся в освобожденные районы.

Периодически в СМИ появляются новые сообщения о жертвах СВУ, оставленных террористическими группировками. Так, например, 27 февраля пять мирных жителей погибли и еще 13 получили ранения в результате подрыва автомобиля на снаряде, оставленном боевиками в окрестностях деревни Расм аль-Ахмар.