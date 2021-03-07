Москва, 7 марта. Нидерландские власти безосновательно скрывают материалы расследования крушения самолета рейса MH17. Политолог Сергей Марков выразил свое мнение по этому вопросу.

Недавно редакция голландского издания RTL Nieuws направила запрос в Министерство юстиции Нидерландов, попросив доступ к некоторым документам по делу о катастрофе. Требование журналистов было отклонено. Сотрудники издания обратились в суд, который потребовал, чтобы Минюст в течение шести недель объяснил причины отказа.

Политолог Сергей Марков рассказал, что Совет нацбезопасности Нидерландов фальсифицирует расследование.

«Они находятся в сговоре со спецслужбами США, которые прекрасно знают: малайзийский Boeing был сбит в результате заговора Службы безопасности Украины, украинского министерства обороны и тогда еще губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского», – считает политолог.

Сейчас Гаага всячески пытается скрыть причастность Киева к трагедии. Главной целью следствия является «дискредитация» РФ. Марков предположил, что эта ситуация может стать предлогом для новых антироссийских санкций.

Недавно в объективности расследования по делу MH17 усомнились китайские журналисты, сообщало Федеральное агентство новостей.