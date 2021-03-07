В Госдуме пристыдили польского генерала за слова о войне НАТО с Россией

Москва, 7 марта. Заявление бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака о возможной войне НАТО против РФ сочли неправильным. В России уже отреагировали на его слова.

Недавно Скшипчак заявил, что российская армия справится с захватом Балтии за несколько суток. Балтийский флот совместно с военными Калининградского оборонительного района обеспечат значительный перевес сил над оппонентом как в море, так и на воздухе. Депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп считает, что подобные высказывания являются недружественными, передает агентство РИА Новости.

«Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше», – заявил депутат.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что России сложно выдвинуть обвинения в агрессивном поведении по отношению к балтийским соседям. В свою очередь, Польше он напомнил о том, что ей принадлежит большая половина Восточной Пруссии.

Также следует отметить, что россияне уже пристыдили польского генерала за слова о захвате Калининграда и войне с РФ.