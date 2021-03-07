Глава школы красоты назвала образ Кончиты Вурст в виде Христа пропагандой



Запрет пропаганды нетрадиционных ценностей назвала верным решением основатель Школы красоты Анастасия Яковлева на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«По статистике в мире насчитывается всего 2% людей нетрадиционной ориентации. Но этот процент растет с каждым годом. Я очень рада, что в 2013 году наше правительство приняло закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей среди молодежи. Мы открываем глянцевые журналы — там мужчина в платье. Мы включаем «Евровидение» и видим там Кончиту Вурст, которая безусловно круто спела, но это же пропаганда нетрадиционных ценностей. Мы видим в соцсетях эту Кончиту Вурст в образе Христа, а это уже перебор», — считает Яковлева.

По мнению Яковлевой, в головах молодежи, которая ежедневно пользуется телефонами, все откладывается посредством накопительного эффекта. Таким образом меньшинство оказывает на большинство свое воздействие.

«Появляется часть людей, которая подражает подобному. Потом они понимают: чтобы пробиться в шоу-бизнесе, проще быть геем, например. Тогда больше возможностей туда попасть. Я сейчас не про балет говорю. В балете немного другое. Это не совсем шоу-бизнес. Великий русский театр — это совершенно другое. Так же и в модельном бизнесе. Безусловно, у нас тоже есть стереотипы, но при этом я вижу, что у нас нормальные ребята ходят», — заявила Яковлева.

Вспомнив Кончиту Вурст и победу этого артиста на музыкальном конкурсе, Яковлева заметила, что несмотря на то, что Евровидение, безусловно, политический конкурс, Россия должна в нем участвовать с номерами, способными донести традиционную культуру и ценности. Яковлева считает, что Россия не должна закрываться от всего мира.

Ранее ФАН рассказывал, что популярная певица Лолита Милявская поделилась мыслями по поводу звезд, которые могли бы представлять Россию на Евровидении в этом году.