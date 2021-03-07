Милана Тюльпанова помирилась с братом и взяла вину за скандал на себя

Москва, 7 марта. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Instagram-блогер Милана Тюльпанова сообщила о примирении с братом Владиславом, с которым отправилась отдыхать в Дубай.

В конце прошлого месяца в аккаунте Тюльпановой появилось странное сообщение, которое напугало ее подписчиков. Фолловерам рассказали о госпитализации блогера из-за отравления таблетками. Оказалось, что страница девушки была взломана. Между ней и ее братом произошла ссора: знаменитость обвиняла Владислава в хайпе на этой истории.

Из последних Stories Тюльпановой стало известно, что родные зарыли топор войны и даже отправились вместе отдыхать в солнечный Дубай. Милана взяла на себя вину за разгоревшийся в Сети скандал. Она заявила, что не должна была обсуждать личные проблемы с подписчиками.

«Все супер, косякнули только в том, что вынесли на публику наши отношения. И в этом моя вина», — написала блогер.

После громкого конфликта Милана Тюльпанова объявила, что хочет на некоторое время покинуть просторы социальной сети Instagram, чтобы привести «мысли и чувства в порядок».