Киев, 7 марта. Делегация ВС Великобритании нанесла визит в район проведения военной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.

Согласно сообщению, представители британской делегации во время визита ознакомились с ситуацией с безопасностью в Донбассе и оценили уровень подготовки личного состава ВСУ в рамках операции ORBITAL. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС Украины.

Также отмечается, что британские делегаты побывали в Объединенном центре гражданско-военного сотрудничества в городе Краматорске и оценили работу КПВВ «Майорское».

В 2015 году британское правительство решило сформировать тренировочную группу инструкторов и направить военный персонал на Украину в рамках предоставления помощи ВСУ. С марта 2015 года британские инструкторы подготовили более 22,5 тысячи украинских военнослужащих.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, после государственного переворота на Украине. Киев начал военную операцию против своих же граждан после того, как ЛНР и ДНР объявили о независимости.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Киев планирует новое наступление в Донбассе, иностранные инструкторы готовят диверсантов.