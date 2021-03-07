Федерация бокса России провела тренировку для женщин из кризисных центров

В Центре прогресса бокса провели открытую тренировку по боксу и тренинг по психологической защите для девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию. Встречу приурочили к Международному женскому дню, она прошла под слоганом «Красота — в силе». Девушки научились держать удар и защищать свои личные границы. Подробнее — в материале ФАН.

Девушки с характером

В Центре прогресса бокса в Москве накануне 8 Марта было не протолкнуться. Девушки из центров помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также выпускницы детских домов пришли к боксерам научиться отстаивать личные границы.

Потому что бокс — это не про драку, а про преодоление себя. Занятия им повышают уверенность в себе и снимают напряжение.

«Каждая женщина не только красива внешне, но и прекрасна в своей внутренней силе, — сказал ранее ФАН генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — Мы хотим научить женщин и девушек уважать себя, быть в гармонии. Именно поэтому вместе с платформой «Россия — страна возможностей» мы решили реализовать проект «Красота — в силе».

Обучение началось с занятия по психологической самообороне. Доктор психологии Виктория Шиманская рассказала девушкам, как научиться понимать свои и чужие эмоции.

«Всегда помните, что вы — не равно эмоция. Человек с развитым эмоциональным интеллектом умеет считывать эти сигналы и реагирует не на поступки и эмоции, а на причины, которые за ними стоят, — говорит она. — Задайтесь вопросом, почему вы испытываете сейчас именно это. И тогда вы всегда сможете сделать эмоцию своим ресурсом».

Чтобы достичь полной гармонии с собой, нужна не только работа с психологом. Из зала звучит вопрос: почему мы ведем себя тем или иным образом в каждой конкретной ситуации? Эксперт предлагает слушательнице честно ответить себе: как реагирует ваше тело, когда вы злитесь и когда грустите? Виктория Шиманская убеждена, что, лишь управляя эмоциями, реакциями и решениями, можно начать управлять своей жизнью.

«В триаде «эмоции — смыслы — тело» существует еще одна важная цепь из трех звеньев: «намерение — поведение — реакция». Именно она может стать ключом к пониманию истинных, объективных смыслов всего, что с нами происходит», — отмечает психолог.

Обучившись практикам управления эмоциями, девушки приступили к тренировкам тела. Ставить удар их научила серебряная призерка Олимпийских игр Софья Очигава, которая руководит процессом.

«Раз, раз, раз! Подышали! Хорошо, молодец, давай ко мне!» — подбадривает гостей боксерка.

И девчонки действительно справляются прекрасно. Они начинают с разминки и довольно скоро переходят к постановке удара. У одной из девушек он не выходит, и к ней подходит известная боксерка Светлана Кулакова. Ее советы помогают, а у гостьи светятся от счастья глаза.

Самое большое преимущество

Бокс — борьба с самой собой

Между тренировками удается подойти к Светлане Кулаковой. Она чемпионка мира по профессиональному боксу, но сегодня у нее дебют в качестве ведущей.

Эмоциональная составляющая бокса — одно из его самых больших преимуществ, объясняет ФАН Светлана Кулакова. Она убеждена, что каждой девушке стоит развивать свою внутреннюю красоту и силу и сделать это можно с помощью тренировок.

«Сегодня мы научили девочек держать удар, чтобы достичь психологической и физической устойчивости, — говорит спортсменка. — Бокс — это борьба не только с противником, но и в первую очередь с самим собой. На каждом занятии нужно преодолевать себя, справляться с болью и усталостью, отрабатывать технику и развивать координацию».

Ее поддерживает Софья Очигава, которая в беседе с ФАН замечает, что женский бокс — это всегда эмоция. По ее словам, приятно смотреть, когда в руках женщин «бокс становится эмоциональным видом спорта».

«Не бойтесь отдавать своих дочерей на бокс. Не стоит, наверное, навязывать пианино «хулигану». Ведь если ребенок очень активный, шебутной, то отправьте его или ее заниматься таким видом спорта, где он сможет самореализоваться, — добавляет спортсменка. — Нужно, чтобы ребенок сам себя нашел, а родители должны ему помогать в первую очередь».

Открытая тренировка шла больше двух часов. Сегодня девушки многое открыли в себе и, кажется, научились защищать свои границы. Теперь они ничего не боятся.

Напомним, ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, почему женский бокс становится столь популярным и что он дает кроме физической подготовки. Он также поведал о планах завоевать первую женскую золотую медаль в боксе на Олимпийских играх в Токио.