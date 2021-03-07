Токсичность Навального ударила по планам его команды участвовать в выборах

Владимир Милов рассказал о пересмотре планов баллотироваться в Госдуму из-за проблем в переговорах с партиями. Избегание союза с представителями команды Навального может быть следствием повышения «токсичности» фигуры оппозиционера.

В передаче «Грани времени» на «Радио Свобода» (признано иноагентом) соратник Алексея Навального Владимир Милов прокомментировал возможность участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Он отметил, что два месяца назад имел иной взгляд на ситуацию, однако изменение обстоятельств принуждает его к корректировке решений. В частности, Милова беспокоят проблемы с заключением договоренностей о поддержке на выборах со стороны партий.

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«Надо понять, как мы можем двигаться дальше. <...> Два месяца назад разговор о сотрудничестве с системными партиями было вести проще, сейчас — сложнее. Надо понять масштаб ущерба, который нанесен событиями последних недель, дальше будет видно», — пояснил Милов.

Оппозиционер напомнил, что в последнее время Навального критикуют как в КПРФ, так и в партии «Яблоко». Милов признался, что взял паузу, чтобы переосмыслить ситуацию и оценить перспективы перед тем, как делать дальнейшие шаги.

Два месяца назад, 17 января 2021 года, Алексей Навальный вернулся в Россию. Вопреки широкому анонсу события, встречающих в аэропорту было немного. Не было групп поддержки и у судов во время заседаний по изменению Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», а также по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, по которому оппозиционера признали виновным.

В отсутствие лидера руководители структур Навального совершили ряд ошибок. В результате несанкционированных митингов января арестованы тысячи людей, в том числе работники ФБК (признан иноагентом) и штабов. Итоги акций вызвали критику со стороны части оппозиции, обвинившей соратников Навального в недальновидности. В частности, негативное мнение выразил председатель «Яблока» Николай Рыбаков, отметив, что митинги негативно отразились на проведении предвыборных кампаний кандидатов ФБК и переговорах с партией.

Партии избегают ассоциации с Навальным

Критика структур Навального со стороны партий выглядит закономерной. В «Яблоке», судя по всему, воспользовались отсутствием лидера ФБК и начали кампанию против фонда, напоминая об ошибках Навального и его соратников. Как полагают одни эксперты, партия хочет ослабить соперников, другие считают, что задача «Яблока» — в консолидации противников Навального из числа оппозиции. Об этом рассказал политолог Владимир Пастухов, отметивший, что Григорий Явлинский уже ведет избирательную кампанию под лозунгом «Я не люблю Навального». Депутаты КПРФ, в свою очередь, избегают подозрений в связях с Навальным из-за неприязни к оппозиционеру лидера партии Геннадия Зюганова.

Неудачи двух последних месяцев вынуждают команду Навального пересмотреть планы, в том числе относительно главной цели 2021 года — выборов в Госдуму. Милов осознает, что участие в выборах без партийной поддержки не имеет смысла, так как опыт 2019 года показал: преодолеть подписной барьер он не может. Вероятно, аналогичные сомнения появились и у других представителей организаций Навального, например Ивана Жданова. В декабре 2019 года директор ФБК объявил об участии в выборах, однако покинул Россию в конце января. Любовь Соболь, напротив, вряд ли отступится от очередной попытки стать депутатом, однако, как поясняет Виталий Серуканов, ввиду отсутствия политического интеллекта продюсер канала «Навальный LIVE» может сойти с дистанции еще до начала агитационного периода.