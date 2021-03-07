Екатеринбург стал лидером среди городов РФ по доле оформивших ипотеку женщин

Москва, 7 марта. Сотрудники федеральной компании «Этажи» рассказали, в каких городах Российской Федерации чаще оформляли ипотеку представительницы женского пола.

Екатеринбург лидирует в перечне городов — миллионников России по доле женщин, которые оформили на себя жилищный кредит. Об этом стало известно ТАСС, который ссылается на данные «Этажей» по состоянию на март текущего года.

«Среди миллионников наибольшая доля женщин, оформляющих ипотеку, в Екатеринбурге — 67,8%», — говорится в статье.

Также чаще, чем в других российских больших городах, женщины брали жилищные займы в Красноярске (66,8%), Москве — (62,4%) и Тюмени — (53,3%). Что касается городов с населением менее миллиона человек, то рекордные доли женщин с ипотекой отмечены в Ханты-Мансийске (85,2%), Улан-Удэ (84,8%) и Нижневартовске (80,2%).

В преддверии Международного женского дня Федеральное агентство новостей составило список самых эффективных и влиятельных женщин-политиков в России. В перечень издания попали Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова.