Публикация ТАСС оказалась заблокирована администрацией Facebook

Москва, 7 марта. Модераторы соцсети Facebook заблокировали публикацию ТАСС, основанную на официальном сообщении ФСБ. Информация помечена как недостоверная.

Редакция обращает внимание: текст был написан по релизу ФСБ и Следственного комитета РФ. Журналисты настаивают, что все данные в тексте изложены правильно. ТАСС готовит запрос в Facebook. К ситуации привлекут Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В релизах ФСБ и СК сообщалось, что силовики в Воронеже пресекли деятельность предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки. Их подозревают в пропаганде массовых убийств и нацизма.

Федеральное агентство новостей передавало, что Facebook и Twitter возглавили список соцсетей, которые чаще всего нарушают российский закон. Исследование провели специалисты Общественной палаты и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.