Глава ВОЗ заявил, что ценит инвестиции России в науку

Москва, 7 марта. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус оценил влияние России на мировую науку. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения назвал конструктивным разговор с министром здравоохранения. Во время переговоров они обсуждали отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V».

«У меня бы конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе его включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку», — отметил Гебреисус в Twitter.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что во время видеозвонка были затронуты темы противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Недавно во время своего выступления глава ВОЗ оценил последствия пандемии коронавируса и сравнил их со Второй мировой войной.