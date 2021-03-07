Самка дикобраза переехала к рептилиям в Воронежском зоопарке

Воронеж, 7 марта. Привезенного из Пензы дикобраза поселили рядом с рептилиями в зоопарке Воронежа. Необычное животное подарили к 25-летию зверинца.

После длительного карантина колючий грызун отправился на выставку в открытый зал. Ранее самка дикобраза некоторое время жила в недоступном для обзора вольере. Теперь посетители зоопарка смогут увидеть дикобразиху в зале млекопитающих и рептилий. На праздничных выходных посмотреть на животных можно с 10:00 до 18:00. Дети до 16 лет посещают зоопарк бесплатно.

Дикобраз — млекопитающее животное, относится к отряду грызунов, семейству дикобразовых. Длина тела животного составляет примерно 80 см, его покрывает около 30 тыс. иголок.

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