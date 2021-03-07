Развал Украины: экс-депутат Рады озвучил, какие области могут стать частью России

Киевским властям лучше воздержаться от угроз в адрес Российской Федерации, поскольку это может закончиться развалом Украины. С таким мнением в интервью ФАН выступил украинский политик, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Болгарское издание News растиражировало заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кравчука, который пригрозил Российской Федерации «жесткими мерами» из-за ситуации на линии фронта в Донбассе. В свою очередь болгарские читатели прокомментировали высказывание киевского политика и предсказали «уничтожение» Украины, если руководство страны прислушается к бывшему президенту и попытается использовать против России «радикальные шаги».

«Он заявил о «радикальных шагах» и «жестких мерах». После таких «жестких мер» украинское государство может исчезнуть с карты мира», — уверен один из комментаторов.

«Радикальные шаги? Единственный шаг, который могут сделать правящие круги Украины — публичное сеппуку (древний японский самурайский ритуал самоубийства. — Прим. ФАН), которое окончательно прекратит существование самой Украины как государства», — уверены болгарские читатели.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей согласился с мнением болгарских читателей. По его словам, Россию лучше не злить.

«Болгарские читатели сделали абсолютно правильный вывод — Украина очень быстро может потерять свою государственность. Болгары прекрасно знают, на что способен Русский мир. Как правило, его очень трудно вывести из себя. Но если уж получилось это сделать, то будет очень больно. Русские первыми ни на кого не нападают, они защищаются. Но если на них нападают, они идут в бой», — сказал собеседник ФАН.

Также бывший депутат Верховной рады отметил, что если киевские власти пойдут войной на Донбасс, то это приведет к развалу Украины. Политик считает, что недальновидные действия Киева приведут к тому, что из страны в Россию уйдет ряд украинских областей.

«Что касается Кравчука. Не знаю, в какую игру он играет, но могу сказать, что он может доиграться. Он уже развалил одну страну — СССР — в Беловежской пуще, приложив руку к исчезновению могучего государства. Теперь он подталкивает Украину к развалу, делая подобного рода заявления. Я объясню. Если сегодня Киев примет решение пойти войной на Донбасс, заручившись поддержкой США и Европейского союза, то это приведет к тому, что от Украины в Россию уйдут Днепропетровская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Житомирская, Харьковская, Полтавская, Киевская, Черкасская, Сумская, Николаевская области. Аж до Западной Украины. Страна рассыплется. В этом очень большую роль играет как раз Леонид Кравчук. Скорее всего, ему уже написали план «как уничтожить свою страну». Самая главная задача — создать проблемы России», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило заявление бывшего депутата Верховной рады Елены Бондаренко о том, что Украину превратили экспериментальный полигон.