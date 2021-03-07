«Лучше помогайте»: Рогозин анонсировал полеты на Марс, Венеру и Луну

Москва, 7 марта. Генеральный директор компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие несколько лет состоятся полеты отечественных космических кораблей на Луну, Марс и Венеру. Также он анонсировал строительство новых космодромов и ракет. Об этом глава ведомства сообщил в своем Telegram-канале, сообщает «ПолитНавигатор».

Так, Рогозин по годам расписал все мероприятия Роскосмоса. В следующем году Рогозин обещает запустить перелетный и десантный модуль к Марсу, а также забросить на поверхность планеты марсоход «ЭкзоМарс» от российско-европейской миссии. Также он считает, что в московском районе Фили к 2022 году будет закончено строительство Национального космического центра, где будут трудиться более 20 тысяч инженеров компании.

На 2023 год «Роскосмос» планирует начало летных испытаний станции «Союз-5», ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Байтерек», а также начало летных испытаний уникального стратегического пилотируемого корабля «Орел».

Также на этот богатый на события год, по словам Рогозина, запланированы летные испытания ракеты-носителя «Ангара» на новом стартовом комплексе космодрома «Восточный», а также начало серийного производства тяжелых ракет в Омске, начало работы серийного завода «Протон ПМ» в Перми и начало эксплуатации взлетно-посадочной полосы аэропорта Циолковский на «Восточном».

Далее, 2024 год ознаменуется запуском НЭМ к МКС, запуском ППТК «Орел», его стыковка с МКС и первые испытания новых метановых двигателей в КБХА, а также запуск орбитальной «Луны-26».

К 2025 году Россия, как отмечает глава «Роскосмоса», должна запустить тяжелый посадочный исследовательский аппарат «Луна-27», осуществить первый полет «Орла» с экипажем на борту и развернуть пилотируемую инфраструктуру на космодроме «Восточный».

В 2028 году космические силы РФ смогут облететь естественный спутник Земли Луну с экипажем на борту и посадить к 2030 году. На эти годы также планируется полная отработка ЛВПК в рамках миссии «Луна-28», запуск миссии на Венеру в 2029 году, и запуск космических обсерваторий «Спектр УФ» и «Спектр М».

«И это все в контрактах, в железе, в работе. Поэтому хватит, коллеги, переживать. Лучше помогайте», — написал Дмитрий Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса» уже в этом, 2021 году планируется запуск МЛМ и Узлового модуля к МКС, запуск Луны-25 с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН Ангара, а также пуск «Союза» с космическими туристами.