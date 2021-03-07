Иосиф Пригожин рассказал о том, как «сломали» его сына Арсения

Участие звездных детей в конкурсах талантов в одинаковых условиях с остальными претендентами на победу говорит об их готовности преодолевать препятствия ради раскрытия своего таланта. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник рассказал о том, что продолжатели известных династий нередко сталкиваются с предвзятым отношением к себе.

«Мы все время ставим под сомнение талант человека, если он оказывается ребенком большой знаменитости. А между тем его отпрыски хотят идти на сцену и готовы участвовать в конкурсах. В принципе, звездные дети могут позволить себе идти по жизни отдельно и независимо, благодаря финансовым и другим ресурсам. Однако, когда чада чьих-то артистов принимают участие в таких соревнованиях, это значит, что они тоже стремятся раскрыть свой талант. Это значит, что они хотят идти наравне с остальными. У них есть потребность быть со всеми в одинаковых условиях», — сказал муж певицы Валерии.

Продюсер привел конкретный пример того, как тяжела бывает честная борьба.

«У нас сын, Арсений, пианист, выиграл все международные конкурсы, а на российском ему дали второе место. После чего он бросил музыку. Его сломали. Он хотел пойти своим путем, а его кинули, потому что он — сын Валерии. На самом деле, мы потеряли выдающегося пианиста, благодаря таким конкурсам. А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?» — подытожил собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на идею критика Сергея Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу.