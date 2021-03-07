Россия может занять лидирующие позиции в меховой индустрии

Москва, 7 марта. Учредитель группы компаний «Аксессуар Фур» Виктор Константинопольский объяснил в беседе с журналистами, что Российская Федерация вполне способна стать лидером в меховой отрасли.

Это возможно после необдуманного решения датских властей уничтожить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса. Данными действиями в Европе разрушили крупнейшую меховую промышленность, заявил эксперт РИА Новости.

«Это очень хороший бизнес, и сегодня нам Европа просто отдает его в руки», — считает предприниматель.

Также занять место Дании могут КНР, Польша, Китай, Белоруссия или Украина. Константинопольский упомянул, что раньше в мире каждый год производилось 90 миллионов норок, а в России — до 1,8 миллиона. Однако после событий 2020 года мировое производство должно было сократиться до 35 миллионов, отечественные показатели достигли 1,2 миллиона.

Ранее COVID-19 нашли у трех тысяч норок на одной из испанских ферм. Всех больных животных также решили уничтожить, пишет Федеральное агентство новостей.