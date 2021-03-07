В Форосском парке в Крыму высадили деревья взамен срубленных в ходе застройки

Форос, 7 марта. В нижней части Форосского парка в Крыму провели высадку новых хвойных деревьев, участие в которой приняли местные жители и гости курорта, а также корреспондент ФАН.

Людям выдавали лопаты, перчатки и саженцы, а также специальную подготовленную землю с удобрениями, чтобы зеленые насаждения быстрее пустили корни. Всего сегодня высадили более 60 деревьев — кипарисов, об этом сказал один из работников, занятых в парке. Хотя, как говорят местные жители, обещали привезти около 80 деревьев.

Это произошло в рамках компенсационной высадки, поскольку ранее, во время строительства новых объектов, в Форосском парке были срублены различные зеленые насаждения, в частности ливанские кедры, можжевельники и магнолии, также корневища многих деревьев были повреждены.

«Процедура являлась плановой для парковых зон. Теперь, согласно действующему законодательству Крыма, вместо одного спиленного растения будет посажено три», — ранее заявили в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Как утверждают местные жители, некоторым пострадавшим деревьям было более 100 лет. При этом парк богат реликтовыми лесами и зелеными насаждениями, занесенными в Красную книгу. Однако высаживали сегодня не кедры или фисташки, а молодые кипарисы. Причем общественники возмущены тем, что деревья располагали близко друг к другу. Они переживают, что в такой тесноте растения не приживутся.

Напомним, ранее жители Крыма записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на стройку в Форосском парке.