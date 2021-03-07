Народная артистка РСФСР Людмила Лядова пошла на поправку

Москва, 7 марта. Представитель народной артистки РСФСР Виталий Мирошников рассказал о состоянии Людмилы Лядовой.

Напомним, в конце февраля 2021 года 95-летняя артистка была в срочном порядке госпитализирована в столичную клинику №52 с коронавирусной инфекцией. Лядова получила поражение 75% легких. По словам медиков, состояние артистки было крайне тяжелым.

«Получше. В реанимации, но получше. Пошла положительная динамика, она даже смогла поговорить по телефону», — комментирует ее представитель нынешнее состояние артистки.

В реанимации она оказалась из-за ухудшения состояния: врачи диагностировали кислородное голодание. Пока что медики применяют кислородную маску, однако сейчас состояние Людмилы Лядовой стабилизировалось.