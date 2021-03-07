Журналистам в Австралии запретили называть педофилов словом «педофил»

Канберра, 7 марта. Журналистам одного из американских телеканалов в Австралии запретили использовать слово «педофил» при освещении событий, связанных с педофилами.

Соответствующее распоряжение распространили среди сотрудников редакции конфиденциально. Таким образом, СМИ не хочет «маргинализировать» педофилов, поскольку они могут перестать обращаться в медучреждения для получения соответствующего лечения.

Кроме того, работникам телеканала предписали не использовать слово «педофил» до тех пор, пока медики не поставят диагноз «педофилия». При этом в редакции наличие подобных внутренних инструкций не подтвердили.

Мордовский суд признал местного жителя виновным в изнасиловании собственной 14-летней дочери, сообщал ФАН. За совершенное преступление педофил проведет в колонии строгого режима 12 лет.