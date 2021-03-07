Губернатор Нью-Йорка получил еще два обвинения в домогательствах

Нью-Йорк, 7 марта. Еще две женщины выдвинули обвинения в домогательствах в адрес губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщило американское издание The Washington Post.

Одним из обвинителей стала бывшая помощница пресс-службы губернатора Карен Хинтон. По ее словам, инцидент произошел в 2000 году. Якобы ее шеф пытался вступить с ней в интимную связь в номере одного из отелей в Лос-Анджелесе. Тогда Куомо был главой Министерства жилищного строительства и городского развития США.

Еще один случай, по словам бывшего советника губернатора по политике Аны Лисс, произошел на мероприятии в Олбани. Девушка утверждает, что Куомо поцеловал ее в щеку, обняв за талию. Кроме того, политик поинтересовался, находится ли она в отношениях.

Ранее стало известно, что глава штата Нью-Йорк начал существенно терять популярность среди лояльных ему СМИ. С политиком перестал общаться даже собственный брат, сообщило Федеральное агентство новостей.