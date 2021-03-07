Большунов занял третье место в мужском масс-старте на ЧМ по лыжным гонкам

Оберстдорф, 7 марта. Последняя гонка планетарного первенства в Германии завершилась победой Йоханнеса Клебо. Россиянин Александр Большунов завоевал бронзовую медаль.

Гонка с общего старта на 50 км стала последней на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Лидер сборной России Александр Большунов занял третье место. На финише он уступил Йоханнесу Клебо и Эмилю Иверсену.

ЧМ в Германии проходил с 24 февраля по 7 марта. Российские спортсмены сумели завоевать медали разного достоинства. Первое место в общем зачете заняла команда Норвегии. Оберстдорф в четвертый раз принимал ЧМ по лыжным гонкам.