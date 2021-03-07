Главный инфекционист США высоко оценил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Вашингтон, 7 марта. Вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства высоко оценил главный инфекционист и советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.

Главный инфекционист страны в интервью греческому телеканалу подчеркнул, что данные по препарату «Спутник V» хорошие. Во время обсуждения побочных эффектов, которые вызывают разные вакцины, Фаучи задали вопрос, какой препарат он бы выбрал для вакцинации. Среди предложенных вариантов был российский «Спутник V» или китайские препараты.

Он ответил, что информация об эффективности российской разработки хорошая. При этом сведений о вакцинах из Китая недостаточно.

«Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», — объяснил Фаучи.

До этого сообщалось, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Северной Македонии. Государство стало 46-м в списке стран, которые одобрили препарат для использования.