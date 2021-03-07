МРК «Вышний Волочек» отразил атаку авиации условного противника в Средиземноморье

Москва, 7 марта. Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» Черноморского флота РФ провел учения по противовоздушной обороне в пункте базирования.

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что маневры проходили в рамках плана боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В ходе учений экипаж отработал прикрытие пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус от налета авиации условного противника.

Расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил и классифицировал цели, а средства ПВО при подходе объектов на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия.

Экипаж корабля успешно отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения. Отмечается, что МРК «Вышний Волочек» выполняет поставленные задачи в составе постоянного оперативного соединения российского флота в Средиземноморье с ноября 2020 года.

Ранее ФАН писал, что ракетный крейсер «Маршал Устинов» в ходе учений в Баренцевом море отработает боевую и повседневную организацию, а также плановые задачи боевой подготовки.