Представившийся Рамзаном насильник напал на девушку в своей квартире в Кудрове

Санкт-Петербург, 7 марта. Администратор одной из петербургских фирм стала жертвой изнасилования. Мужчина, который напал на нее, представился Рамзаном и сначала просто пригласил ее к себе в гости.

Дом преступника находился в Кудрове. За своей жертвой так называемый Рамзан приехал на иномарке Toyota Camry. Девушка не подозревала ничего плохого, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Оказавшись в квартире, мужчина напал на свою знакомую и изнасиловал. При этом он применил физическую силу. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы проверки оперативники передали в следственные органы.

Ранее РИА56 сообщало о расследовании дела в отношении 50-летнего педофила из Оренбурга, который в течение нескольких месяцев насиловал четверых малолетних детей.