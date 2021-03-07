Андрей Ургант рассказал о любовных неудачах

Москва, 7 марта. Актер и телеведущий Андрей Ургант часто дарил девушкам дорогие подарки, но в итоге оказывался один. Об этом артист рассказал в ходе программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

Ургант всегда слыл завидным женихом в петербургских кругах. Но, несмотря на свою популярность и природное обаяние, актеру не везло в любви. Четырем свои возлюбленным артист подарил по автомобилю, но после этого девушки все равно его бросали.

«Я в своей жизни подарил четыре автомобиля любимым — но после этого девушки всегда меня бросали», — поделился личным Андрей Ургант.

Актер не стал раскрывать истинные причины, которые привели к расставаниям, однако заверил, что ни на кого не держит зла и желает своим бывшим спутницам счастья.

Андрей Ургант был женат три раза. От первого брака с Валерией Киселевой у телеведущего родился сын Иван Ургант, впоследствии построивший успешную карьеру на телевидении. Дочь Мария появилась во втором браке, девочку родила театральная актриса Алена Свинцова. Некоторое время Ургант-старший жил в незарегистрированном браке с Еленой Романовой, с которой остался в дружеских отношениях.