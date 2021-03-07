Переболевшая коронавирусом девушка жалуется на невыносимые запахи

Кардифф, 7 марта. Жительница Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит после выздоровления от коронавируса не может избавиться от постоянного ощущения неприятных запахов.

Девушка работала репортером и заразилась коронавирусом в декабре 2020 года. После выздоровления она обратила внимание, что ее не покидают странные запахи. Долгое время британка думала, что причина зловония находится у нее в квартире, и ей постоянно приходилось убираться. Однако запахи преследовали ее в супермаркетах и на прогулке с собакой.

Журналистка пришла к выводу, что после коронавируса она страдает от паросмии, когда искажается восприятие запахов. Даже спустя три месяца жизнь не вернулась в прежнее русло. По ее словам, она везде чувствует «аромат» тухлых яиц, горьковатого мяса и рыбы, смешанного со сточными водами.

Ученые из университета Humanitas выяснили, что потеря запахов и вкусов при коронавирусе связана с высокой скоростью выработки антител. В обонятельной луковице находится много клеток с рецепторами АСЕ2.