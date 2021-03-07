Депутат Шерин: Россия не должна игнорировать сообщения о планах Киева атаковать Донбасс

Москва, 7 марта. Киев планирует новое наступление в Донбассе, иностранные инструкторы готовят диверсантов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин отметил, что Россия не должна игнорировать эту информацию, сообщает "Говорит Москва". Если есть доказательства того, что Киев планирует очередную эскалацию в Донбассе, российским гражданам, которые живут на территории Донецкой и Луганской народных республик, необходимо помочь.

«Так как ЛДПР является последовательным сторонником того, чтобы Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, и так как мы приняли закон, и на территории ДНР и ЛНР проживают граждане РФ из числа тех, кто получил по упрощенной программе наше гражданство, Россия должна принимать все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан», — подчеркнул Шерин.

Депутат добавил, что если есть доказательства и разведданные о стягивании сил ВСУ к линии соприкосновения, необходимо предупредить Киев, что Россия будет действовать оперативно и жестко в случае нарушений минских договоренностей со стороны Украины.

Ранее власти ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать применение украинскими силовиками реактивных систем залпового огня в Донбассе.