Мясников рассказал, может ли бюстгальтер вызвать рак груди

Москва, 7 марта. Может ли ношение бюстгальтера спровоцировать развитие злокачественной опухоли в груди, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Распространенное мнение о том, что регулярное ношение лифчика может привести к раку груди, опроверг в эфире телеканала «Россия-1» доктор Мясников. Бюстгальтер не влияет на развитие заболевания независимо от того, является ли нижнее белье удобным.

Снизить риск возникновения рака груди поможет отказ от употребления алкогольных напитков и курения. Также следует придерживаться правильного питания, включать в рацион овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием эстрогена. Кроме того, профилактикой болезни являются занятие спортом и регулярное прохождение маммографии начиная с 40 лет, объяснил телеведущий.

До этого сообщалось, что самообследование может выявить рак груди на раннем этапе. Как проводить процедуру, рассказал врач из Ярославля Дмитрий Петровский.