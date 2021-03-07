Критика «СП-2» связана с желанием Европы выслужиться перед США

Москва, 7 марта. Европейские политики критикуют «Северный поток — 2» для того, чтобы выслужиться перед США, уверен бывший российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер заявил, что необходимо использовать газовый проект против Москвы. Он отметил, что отменить его реализацию уже нельзя, поэтому он должен стать инструментом давления на Россию.

«Идет соревнование по проявлению русофобии, максимально деконструктивных предложений по подавлению России с явным прогибом перед хозяином. Мне кажется, эта тема уже ушла. Она все меньше и меньше становится актуальной», — отметил Клинцевич.

При этом он напомнил, что на прокладку трубопровода было потрачено много денег, в том числе европейских. Кроме того, этот проект является жизненно важным для Германии, передает «Инфореактор».

«Наличие «Северного потока — 2» и его функционирование для самой Европы, особенно для Германии, является жизненно определяющим, ключевым. Это связано с развитием страны, с благополучием людей, комфортом их жизни», — говорит эксперт.

США при этом делают все возможное, чтобы продать Европе свой сжиженный газ, который уступает российскому продукту и по качеству, и по цене.

Ранее ФАН писал, что Германии становится все тяжелее защищать «СП-2» от нападок других стран. США с каждым днем усиливает давление.