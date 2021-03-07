Французские ученые определили влияние скорости речи на доверие собеседника

Париж, 7 марта. Медленный ответ на вопрос собеседника может вызвать у последнего недоверие, считают французские исследователи. По их мнению, честность измеряется человеком в скорости ответа.

Группа французских ученых провела 14 экспериментов с участием 7565 добровольцев из США, Франции и Великобритании и определила влияние скорости ответа на оценку честности собеседником. Результаты научной работы опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.

В рамках эксперимента добровольцы просматривали видеоролики, в которых люди отвечали на вопросы. Время реакции отличалось: кто-то отвечал мгновенно, а кто-то — лишь спустя десять секунд. После просмотра участники эксперимента должны были оценить искренность человека в ролике. Выяснилось, что тематика вопросов никак не повлияла на этот показатель, люди не брали в расчет серьезность вопросов и могли задуматься только в сложных случаях, например, при оценке творчества знакомого или вкуса торта подруги. Основным мерилом искренности для добровольцев оказалась скорость ответа.

Согласно результатам эксперимента, люди больше склонны доверять собеседникам, быстро реагирующим на вопрос. Чем короче время реакции, чем быстрее был дан ответ, тем выше оценивается честность.

Ранее российский психолог Мария Малышева рассказала о том, как безопасно проводить время в интернете. По ее словам, следует проявлять повышенную осторожность к незнакомым людям и не выполнять их сомнительные просьбы.