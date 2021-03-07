Участники «Танцев со звездами» Тагинцев и Мельникова назвали пол будущего ребенка

Москва, 7 марта. Участники проекта «Танцы со звездами» Денис Тагинцев и Анна Мельникова раскрыли пол будущего ребенка. Танцовщица уже находится на последних сроках беременности.

Артисты стали участниками нового выпуска передачи «Пока все дома» на канале «Россия-1». Танцоры рассказали, что ждут девочку и уже подбирают для нее имя.

«Сегодня мне приснилось, что уже на руках ее держал... Когда начали искать имя, то вдруг мы обнаружили, что с отчеством Денисовна не так много имен, которые сочетаются», — отметил Тагинцев.

Мельникова в шутку предложила оставить наследницу без отчества. У танцовщицы уже есть дочь, отец которой из Литвы, поэтому отчества у девочки нет. Тагинцев же признался, что при крещении ему дали имя Дионисий, поэтому новорожденная малышка может стать Дионисовной, а не Денисовной.

Новый сезон «Танцев со звездами» завершился совсем недавно. В нем принимал участие актер Дмитрий Лысенков. Артист рассказал, что проект стал для него настоящим испытанием, которое завершилось операцией.