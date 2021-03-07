Новгородские приставы нашли кредитного должника в Конго

Великий Новгород, 7 марта. Как сообщили ФАН в пресс-службе УФССП России по Новгородской области, судебные приставы сумели разыскать новгородца, задолжавшего порядка 1 млн рублей, в Демократической Республике Конго.

Должник — гражданин К. — несколько лет назад взял кредит в финансовой организации, однако деньги не вернул. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, но мужчина исчез, какая-либо информация о нем отсутствовала.

К поиску гражданина К. подключились специалисты по розыску новгородского УФССП. Они обнаружили новгородца в Конго. Судебные приставы связались с должником. Гражданин К. весьма удивился тому, что все это время у него копился долг.

Также выяснилось, что у должника оказался просрочен паспорт гражданина Российской Федерации.

Гражданин К. выразил искреннюю признательность за то, что его разыскали. Как сообщают сотрудники ведомства, новгородец приступил к разрешению вопроса о погашении задолженности. Одновременно ему предстоит разобраться со своими документами, у которых истек срок давности, что, по словам гражданина К., мешает ведению его проектов.

Ранее ФАН рассказывал о том, что по представлению прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении «мусорных коллекторов»