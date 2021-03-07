Facebook заблокировал материал РБК, основанный на данных ФСБ

Москва, 7 марта. Модераторы социальной сети Facebook удалили статью издания РБК, автор которой опирался на официальный доклад Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Заблокированный материал касался задержания в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Однако социальная сеть решила удалить статью, основываясь на данных украинского ресурса StopFake.

Представители российского информационного агентства подчеркивают, что изложили доклад ФСБ абсолютно корректно. Кроме того, редакция РБК отправила запрос к администрации социальной сети с просьбой о дополнительном расследовании этого инцидента.

Ранее стало известно, что Twitter и Facebook возглавили рейтинг злостных нарушителей закона РФ среди соцсетей. Такое заключение вынесли члены Общественной палаты и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.