Громкие заявления украинских властей связаны с падением рейтинга Зеленского

Катастрофическое падение рейтингов Зеленского вынуждает украинские власти делать громкие заявления. Так, в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал высказывание советника главы МВД Украины Валерия Поцелуйко о готовности реализовать «Стратегию деоккупации Донбасса», член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

«Рейтинги никто не отменял, и рейтинг той власти, которая сейчас находится в Киеве, резко падает. Ведь люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, а сейчас пошло глубокое разочарование Зеленским. Поэтому украинской власти сейчас надо радикально исправлять ситуацию, вот как раз такими громкими заявлениями, — утверждает Герман Владимиров.

Собеседник ФАН добавил, что в последние месяцы на Украине буквально витает в воздухе серьезное социальное напряжение. Вероятно поэтому, власти в Киеве считают, что снять его можно, вновь начав военные действия против Донецка и Луганска. Только этим можно объяснить стягивание к линии соприкосновения тяжелой техники, считает Герман Владимиров.

«То, что идет стягивание украинскими властями тяжелой техники к линии соприкосновения, — это факт, неоспоримый. Насколько они блефуют или нет, пока не ясно. Ведь эти действия и заявления делаются с расчетом и на внутреннего, украинского потребителя, и на внешнего. И, конечно, все здравомыслящие люди не хотят, чтобы это все переросло в горячую стадию», — считает глава Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

Ранее политолог Владимир Корнилов сообщил ФАН, что сложная внутриполитическая обстановка и политический кризис могут усугубить центробежные процессы на Украине, распад которой — уже свершившийся факт.