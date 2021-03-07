Посетителям китайского зоопарка вместо умершего волка показывали собаку

Ухань, 7 марта. Посетителям в зоопарке Сянвушань в китайской провинции Хубэй показывали собаку вместо умершего волка, который был знаменит своим крупным размером и грозным видом.

Посетители часто приходили посмотреть на одного из старейших волков зоопарка. Однако в начале весны вместо 15-летнего дикого самца люди увидели в клетке собаку и сильно удивились, передает The Sun.

Один из посетителей выяснил у сотрудника зоопарка, что волк скончался от старости. У организации были финансовые проблемы в связи с пандемией коронавируса, и персонал не мог оставить клетку пустовать. Поэтому приняли решение посадить туда ротвейлера. Региональные власти поручили руководству организации убрать ведущий к вольеру указатель с надписью «Волк здесь».

До этого сообщалось, что сотрудница парка живой природы Наталья Белугина заменила мать детенышу капуцина. У родной матери он был первым потомством, и она не знала, как за ним ухаживать.