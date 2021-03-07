Полицейские в США скрутили темнокожую женщину с малышом и распылили баллончик

Вашингтон, 7 марта. Сотрудники полиции в американском городе Рочестер жестко задержали темнокожую мать с трехлетним ребенком на руках и применили перцовый баллончик.

Инцидент произошел в феврале. Правоохранители прибыли на вызов о возможной краже к одному из местных магазинов, где находилась афроамериканка. Женщина заявила, что ничего не брала и пыталась убежать от полицейских. Однако те догнали ее и скрутили.

Во время обысков у нее ничего не нашли. Сотрудник полиции помог женщине промыть глаза, но наручники не снял. Малыш не пострадал, сообщили в полиции. Позднее мать ребенка обвинили в незаконном проникновении.

Один человек скончался после перестрелки на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщал ФАН. По предварительным данным, инцидент произошел во время конфликта между двумя мужчинами. Полиция к случившемуся отношения не имеет.