Пригожин отреагировал на идею Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

Если сын известного актера идет работать, например, электриком, значит, родители плохо занимались воспитанием своего чада. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник отреагировал на призыв музыкального критика Сергея Соседова запретить звездным детям участвовать в телевизионных шоу вместе с обычными конкурсантами.

«Мы сами сталкивались с подобной ситуацией на одном конкурсе. Казалось, что по блату кому-то отдавали первое место, другому второе… Однако то, что говорит этот так называемый критик, исключительно его точка зрения. А мое мнение абсолютно отличается от его», — сказал муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин добавил, что, по его мнению, в нашем обществе широко распространен один стереотип.

«Если люди любят заниматься творчеством, музыкой, сниматься в кино, то почему они в принципе должны у кого-то спрашивать разрешения? Они должны делать то, что им нравится. Это сугубо русское заблуждение, считать, что природа отдыхает на чьих-то детях. Это неправильно. Это неправда», — подчеркнул продюсер.

В завершение он отметил, что, по его мнению, продолжать семейное дело — абсолютно нормальное явление.

«Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире. Я — за «династийность». Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем. Значит, либо родителям не было дела до своего чада, либо ребенок чем-то не тем занимался. Вспомните актера Кирка Дугласа, у него сын — замечательный артист Майкл Дуглас», — подытожил собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на критику Виктора Дробыша в адрес Николая Баскова.