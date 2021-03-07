Дрожжина могла тратить деньги дочери покойного Баталова на кружевное белье

Москва, 7 марта. Актриса Наталья Дрожжина могла покупать кружевное нижнее белье и парфюмерию на деньги тяжелобольной дочери покойного артиста Алексея Баталова.

Мария Баталова с рождения страдает детским церебральным параличом (ДЦП). После смерти актера Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин взяли на себя заботу о его наследнице. Благодаря этому они получили доступ к счетам родных Баталова, но утверждали, что тратили все исключительно на нужды семьи покойного артиста.

«Капуста, свекла, картошка, морковка, оно все тяжелое, поэтому уже чемоданами таскали. Все возилось», — говорила Дрожжина.

После того, как семья Баталова обвинила артистку и ее мужа в незаконном присвоении наследства и недвижимости актера, стали выяснять, куда тратились деньги со счетов. У Дрожжиной затребовали чеки из магазинов за три года. Сама Мария Баталова могла видеть, какие траты совершали с ее карты.

Например, в ноябре 2019 года кто-то совершил покупку на 32,5 тысячи рублей в магазине парфюмерии, расположенном недалеко от дома, в котором живут Цивин и Дрожжина, рассказали в программе «Новые русские сенсации». Подозрительно выглядят и траты в магазине эротического белья. В конце января 2020 года кто-то потратил на кружевные аксессуары 11 тысяч рублей с карты Марии Баталовой.

Наталья Дрожжина очень тяжело переживает ажиотаж вокруг ее имени. Михаил Цивин рассказал ФАН, что его жена уже находится в инвалидном состоянии.