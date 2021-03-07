Российский онколог перечислил симптомы опасного вида рака

Санкт-Петербург, 7 марта. Рак языка — редкое заболевание, составляющее 3% от числа онкологических случаев. Онколог рассказал о первых симптомах заболевания, при появлении которых нужно обратиться к врачу.

Онкология языка представляет серьезную опасность для человека. При ее развитии человек может потерять способность внятно разговаривать и даже самостоятельно питаться. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Масянкин рассказал о необычных симптомах рака языка. Его слова приводит Пятый канал.

«Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка. В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение», — объяснил онколог.

По словам Масянкина, в группу риска входят курильщики и любители крепкого алкоголя, обладатели сопутствующих заболеваний. К ним, в частности, относятся эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта. К развитию злокачественных образований также могут привести некачественные зубные протезы и разрушенные корни зубов. Эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту при проявлении первых симптомов.

Ранее сообщалось, что врачи обратили внимание на симптомы рака предстательной железы. О возможном формировании злокачественного образования могут свидетельствовать боли в ногах, бедрах или позвоночнике.