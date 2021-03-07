Замри или беги: в Новосибирском зоопарке рассказали, как дикдики спасаются от хищников

Новосибирск, 7 марта. Африканская антилопа дикдик очень миниатюрная, и ей не под силу дать отпор диким зверям, которые на нее охотятся. Однако у нее есть свои способы обмануть противников.

О тактике крошечных антилоп рассказали сотрудники новосибирского зоопарка. В первую очередь дикдик никогда не теряет бдительности, он всегда настороже и, заподозрив хоть малейшую опасность, замирает и старается не двигаться. Если это не помогло, то антилопы убегают от хищников. При этом они прыгают в разные стороны, чтобы усложнить погоню преследователю.

В новосибирском зоопарке дикдики живут с 2019 года и уже успели создать семью. Хотя в неволе антилопам ничего не угрожает, они все равно очень пугливы, поэтому посетителей зверинца просят вести себя спокойно возле их вольеров.